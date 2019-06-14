14.06.2019 13:59
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Ortakaraören'de afetin bilançosu ortaya çıktı

Ortakaraören

İlçe Tarım Müdürlüğü'nün oluşturmuş olduğu Afet Komisyonu, afet bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucunda, 13 bin dekar ekili alanda hasar meydana geldiğini, arpa ekili alanda yüzde 100, buğdayda yüzde 60, sebze, kavun ve karpuzda ise yüzde 80 hasar oluştuğunu belirlendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nün oluşturmuş olduğu Afet Komisyonu, afet bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucunda, 13 bin dekar ekili alanda hasar meydana geldiğini, arpa ekili alanda yüzde 100, buğdayda yüzde 60, sebze, kavun ve karpuzda ise yüzde 80 hasar oluştuğunu belirlendi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre hasara maruz kalan çiftçilerin tarım, kredi borçlarının erteleneceği, oluşan hasardan meydana gelen maddi kaybın ise ilgili bakanlığın kararı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra karşılanıp, karşılanmayacağı netleşecek.

Ortakaraören bölgesinde yaşanan afet sonucu ağır hasara maruz kalan çiftçilerin gözü Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı'nın onayına çevrildi.
Kaynak: AA
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