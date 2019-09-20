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Ortaköy'de bir arazide yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu

Ortaköy'de bir arazide yabancı uyruklu erkek cesedi bulunduİSTANBUL - Ortaköy'de boş bir arazideki ağaçların altında 39 yaşında Ukrayna uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

20.09.2019 17:30
Ortaköy'de bir arazide yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu
İSTANBUL - Ortaköy'de boş bir arazideki ağaçların altında 39 yaşında Ukrayna uyruklu bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Aydınlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sokak üzerinde yürüyen vatandaşlar, boş bir arazideki ağaçların altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşlar bunun üzerine yanına giderek kontrol etti ancak şahıs yanıt vermedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üstünde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında şahsın üzerinden Ukrayna uyruklu Yurıı M.'ye ait kimlik çıktı. Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ortaköy'de bir arazide yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu

Ukrayna, Ortaköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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