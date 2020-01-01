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ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Ortaköy'deki yeni yıl kutlamalarının ardından çöplerle dolan meydanı temizlik işçileri temizledi.

01.01.2020 04:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:04 ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

'deki yeni yıl kutlamalarının ardından çöplerle dolan meydanı temizlik işçileri temizledi. Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri vakit kaybetmeden binlerce kişinin çöpünü temizlemeye başladı.

"İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ" 

Yılbaşında da çalışarak insanlara hizmet eden Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşçisi Ahmet Şahin, "Çok mutluyuz, çok da sevinçliyiz. İnsanları çok seviyoruz. İşimizi seviyoruz, işimizle gurur duyuyoruz. Yılbaşında ekmeğimiz için çalıştık. 2020'den de her şeyin hayırlısını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:  

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-Temizlikten detaylar

-Şahin'in konuşması

-Genel ve detaylar 


- İstanbul

Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy, Güncel

Kaynak: DHA

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