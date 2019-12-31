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Ortaköy'de yılbaşı kutlamaları öncesinde güvenlik önlemleri

BEŞİKTAŞ Ortaköy'de yapılacak yılbaşı kutlamaları öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş güvenlik önlemleri alındı.

31.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:06 Ortaköy'de yılbaşı kutlamaları öncesinde güvenlik önlemleri
BEŞİKTAŞ  'de yapılacak yılbaşı kutlamaları öncesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş güvenlik önlemleri alındı. 

kutlamaları için İstanbul'un birçok noktasında süren hazırlıklar devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ortaköy'de de yoğun güvenlik önlemleri aldı. 2020'ye girmeye saatler kala vatandaşlar yılbaşı kutlamalarının olacağı Ortaköy Meydanı'na akın etmeye başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarafından meydan girişine yerleştirilen bariyerlerle geçişler kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Ayrıca polisler, vatandaşlara üst araması yapıyor. 


- İstanbul

İstanbul, Ortaköy, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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