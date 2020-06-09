Ortaköy'de yol çöktü: 1 kadın yaralı

Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Ortaköy'de yol çöktü: 1 kadın yaralı
09.06.2020 01:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 07:42
Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırılırken, dükkanlar boşaltıldı.

Olay, saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy'deki Kumpirci dükkanlarının olduğu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç trafiğine kapalı olan sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında oradan geçen bir kadın göçen yerin altında kaldı. Göçük sırasında dükkanlarda çalışan vatandaşlar ise panik içinde dışarıya koştu.

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne Devriye Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle diye tabir edilen ekiplerce kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokağa şerit çekerek yaya trafiğine kapattı. Daha sonra çalışanlar ve göçüğün olduğu sokaktaki dükkanlar boşaltılırken, göçen yer ekiplerce doldurulacak.

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kaymakam Önder Bakan, emniyet ekipleriyle olay yerinde inceleme yaptı.

Göçüğün sebebi yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan’ı sinirlendirdi Haber
Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi
Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu Haber
Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu
Sakarya’da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Haber
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Haber
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Koronavirüsten kurtulan Çin’i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Ali Babacan’ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Nusret’le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Haber
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Haberler››3. Sayfa››Ortaköy'de yol çöktü: 1 kadın yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

08:14: Trabzon'da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti - Haberler 08:12: George Floyd: ABD'de polislerin işlediği cinayetler neden nadiren cezalandırılıyor? - Haberler 08:01: Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı 07:51: Sakarya'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu - Haberler 07:21: Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi 07:10: D-100 Karayolunda kamyonet ve minibüs çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı - Haberler 07:02: Şafak vakti uyuşturucu satıcılarına baskın - Haberler 03:27: Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu - Haberler 01:07: Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı - Haberler 18:11: 5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar