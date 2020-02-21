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Ortaköy MYO'nun çevre düzenlemesi yapılıyor

Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksek Okulu her geçen gün gelişerek büyümeye devam ederken, okul çevresini öğrenciler için daha verimli hale getirmek üzere projeler hazırlanıyor.

21.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:05Ortaköy MYO'nun çevre düzenlemesi yapılıyor
Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksek Okulu her geçen gün gelişerek büyümeye devam ederken, okul çevresini öğrenciler için daha verimli hale getirmek üzere projeler hazırlanıyor.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde Meslek Yüksekokulu Kampüs Alanı çevre düzenlenmesi projesi kapsamında, yol genişletilmesi, kavşak, yürüyüş ve koşu yolu, bisiklet yolu, otopark, aydınlatma ve ışıklandırma, futbol halı sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve cami ile Kuran kursu düzenlemesi projelerinin hazırlıkları başladı. Projelerle ilgili okul çevresinde incelemelerde bulunan MYO Müdürü Zeynel Abidin Koyuncu, proje heyeti ile birlikte yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Değerlendirme sonunda projenin ana hatları belirlenerek proje çizim aşamasına geçilirken, MYO Müdürü Koyuncu en kısa sürede projenin uygulanmasına başlanacağını kaydetti. - AKSARAY

Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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