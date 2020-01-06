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Ortaköy'ün Sorunlu Terfi Hattı Yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde sık sık patlak vererek kesintilere sebep olan terfi hattını yeniledi.

06.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:31 Ortaköy'ün Sorunlu Terfi Hattı Yenilendi

Yapılan çalışma sayesinde daha kesintisiz içme suyu tüketmeye başlayan mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz su temini adına çalışmalarına devam ediyor. Bu faaliyetler dahilinde MASKİ, ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde de terfi hattı yenileme çalışması yürüttü. Mahallenin içme suyu terfi hattının sürekli patlaklara neden olan sorunlu kısmı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince yenilenerek sağlıklı ve kullanışlı hale getirildi.

"Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum"

Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Tuna, "Terfi hattımızda sık sık patlaklar meydana geliyordu. Tabi bu esnada da halkımız sürekli susuz kalıyordu. MASKİ tarafından borularımız değiştirildi ve yenileri takıldı. Bizim için güzel bir çalışma oldu. Artık böyle bir sıkıntımız yok. Yapılan hizmetten memnunum. Emeği geçen herkese, mahallem adına da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kula, Güncel

Kaynak: Bültenler

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