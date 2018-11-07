07 Kasım 2018, 20:51

Ortalığı Birbirine Katan Sürücü Tutuklandı

Ortalığı birbirine katan sürücü tutuklandıBALIKESİR - Balıkesir Edremit ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobille Yunus ekibinin motosikletine ve işyerlerine zarar veren sürücü tutuklandı.

Ortalığı birbirine katan sürücü tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir Edremit ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobille Yunus ekibinin motosikletine ve işyerlerine zarar veren sürücü tutuklandı.
Edremit'te dün akşam saatlerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı. Filmleri aratan kovalamaca da polis tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir,Edremit
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:51



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