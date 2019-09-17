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Ortalığı karıştıracak iddia! Yaşar İpek, Yağmur Aşık'la yasak aşk yaşıyor

Seren Serengil'le boşanma aşamasında olan Yaşar İpek'in Yağmur Aşık'la yasak aşk yaşadığı iddia edildi.

17.09.2019 15:20

Sunucu Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı. İpek'in futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık'la aynı teknede görüntülendiği iddia edildi.

"TEKNE TATİLİNE ÇIKTILAR" İDDİASI

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Ortalığı karıştıracak iddia! Yaşar İpek, Yağmur Aşık'la yasak aşk yaşıyor

Seren Serengil, Yağmur Aşık, Yaşar İpek, Magazin, Spor

YORUMLAR(18)
YORUM:Yalnış, HATALI ilişkiler ....ilişki bile değil Adı ! ?? ANLSDINIZ Siz !!!!
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BUSE:kimin eli kimin cebinde belli değil. . . . . . . .
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SEREN CANJ:Basit seren
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YAMULTUCU:Yürü Evladım YAŞAR Kim Tutar Seni, Kendince Paylaşılmaz oldun, Hey gidi KIRRO Hey. Rezilliğin SU içmezi.
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DİNSİZ HOCA:Ben camide yakalandım
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SADRİALIŞIK:bomboş varlıklar ülkeye ve insanlığa hiçbir faydalari yok
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6.FİLO:Yaşar ipek ister ünlü ol ister iş adamı ne olursan ol kıroluk senin kanında var yüzünde bile hayır yok. sana saray hediye etseler bahçesinde çadır kurar mangal yapar halay çekersin
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FIRTINA 61:Yahu siz nasıl yaratıklarsınız? Nasıl mide var sizde? Biri bırakıyor diğeri alıyor, hatta biri bırakmadan diğeri alıyor. Gerçi sizler için ne fark eder ki? Biriyle beraber olmak için evlenmenize de gerek yok, değil mi?
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YORUM YAPMIS:TRIREBZUNLU PONTUSLU RUM
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SENDE KATIL:BU ALEMDE HERKES HERKESİ GÖTÜRMEK ÜZERE PROGRAMLI KARDEŞ.
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