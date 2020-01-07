Kasım Süleymani'nin cenazesinde 32 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler

İranlı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD tarafından suikaste uğramasının ardından bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yüz binlerce kişi katıldı. ABD'ye nefret sloganlarının atıldığı törende izdiham yaşandı. 32 kişinin yaşamına sebep olan izdihamdan da ilk görüntüler geldi.

Kirman kentindeki cenazenin geçit töreni sırasında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 190 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA VAR

İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

İRAN TARİHİNDE BİR İLK: KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

İran'ın Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran'da el-Kaim Camii kubbesine ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için kırmızı bayrak çekildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Cenaze töreninde yaşanan izdiham, kameralara yansıdı. Görüntülerde, mahşer yerine dönen kalabalık ve insanların telaşı görünüyor.