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Kasım Süleymani'nin cenazesinde 32 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler

Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman'da düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 32 kişi yaşamını yitirdi, 190 kişi yaralandı. 32 kişiye mezar olan izdihamdan da ilk görüntüler geldi.

07.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:09

İranlı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD tarafından suikaste uğramasının ardından bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yüz binlerce kişi katıldı. ABD'ye nefret sloganlarının atıldığı törende izdiham yaşandı. 32 kişinin yaşamına sebep olan izdihamdan da ilk görüntüler geldi.

Kirman kentindeki cenazenin geçit töreni sırasında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 190 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA VAR

İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

İRAN TARİHİNDE BİR İLK: KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

İran'ın Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran'da el-Kaim Camii kubbesine ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için kırmızı bayrak çekildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Cenaze töreninde yaşanan izdiham, kameralara yansıdı. Görüntülerde, mahşer yerine dönen kalabalık ve insanların telaşı görünüyor.

Son dakika: Kasım SüleymaniSon dakika: Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 32 ölü, 190 yaralı

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Kasım Süleymani'nin cenazesinde 32 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler

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