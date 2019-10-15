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Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destekMERSİN - Mersin'de ortaokul öğrencileri okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

15.10.2019 12:52
Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
MERSİN - Mersin'de ortaokul öğrencileri okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokolu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı.
Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Mersin, Genel

Kaynak: İHA

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