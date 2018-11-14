Ortaokul Öğrencileri Adliyeyi Gezdi

Bandırma
Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulu öğrencileri, hukuk ve adalet dersi kapsamında, ilçedeki Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.
" Türkiye
'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Bandırma Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulu öğrencilerinden 55 kişilik bir grup Bandırma Adalet Sarayını ziyaret etti.
Hukuk ve adalet bilinci, hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 6, 7 ve 8. sınıflarda okutulmaya başlanan hukuk ve adalet dersi kapsamında öğrenciler adliye binasına geldi.
Adliyenin tüm birimlerini gezen öğrenciler, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadriye İlhan, cumhuriyet savcıları Zafer Seçkin, Bülent Bilgin ve Orhan Demirel
'den mahkemeler, yetkililer ve nasıl işlediği hakkında bilgi aldı.
Bandırma
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:49