Ortaokul Öğrencileri, Arkadaşlarını Tiyatroyla Buluşturuyor

Bahşili İmamhatip Ortaokulu öğrencileri, oluşturdukları tiyatro grubu ile köylerde okuyan öğrencileri tiyatroyla buluşturuyor.
İmamhatip Ortaokulu öğrencileri, "Neşeli Suratlar Yollarda" ismini verdikleri tiyatro ekibiyle ilçeye bağlı köylerde okuyan ve tiyatro ile tanışmayan öğrencileri ziyaret ederek oyunlarını sergiliyor.
Okul öğretmenlerinden Sema Nur
Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle köylerde okuyan ve hiç tiyatro ile tanışmayan öğrencilerin tespit edilerek onları tiyatro ile buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Köy okullarını ziyaret ederek, oyunlarını sergilediklerini ifade eden Altın, "Bahşili İmamhatip Ortaokulu olarak bugüne kadar 240 öğrenciye gezici tiyatroyu izlettik. Hedefimiz ilimizin bütün köylerine ulaşmak. Sahnemiz köy meydanları, okul bahçeleri ve sınıflar oluyor. Öğrencilerimiz özverili bir şekilde oyunlarını oynayarak gittikleri yerlerde öğrencilerin sevinçlerini paylaşıp tiyatroyu onlara sevdirmeyi hedeflemektedirler." diye konuştu.
Sema Nur, Güncel
Kaynak: AA