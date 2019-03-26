Ortaokul Öğrencileri Elektrikli Araç Üretti

Kaynak: AA

Bursa'da, Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "ASIM 2023" isimli elektrikli araç üretti.Öğrenciler, tamamen kendilerinin tasarımı olan ve bin 500 liraya mal ettikleri aracı okul bahçesinde basın mensuplarına tanıttı.Okulun robotik kodlama öğretmeni Muhammet Ali Balkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ön çalışmanın ardından 20 günde projeyi tamamladıklarını söyledi.Balkaya, "Bu çocukların yaptıkları ilk iş, kendi mahallelerindeki görme engelli bir vatandaşa akıllı baston yapmak oldu. Bundan sonra da kafalarında bir proje varmış; hep ekranlarda gördükleri elektrikli arabalar. Tabii bütçemiz kısıtlı olduğu için bunun büyüğünü yapamasak da küçük boyutunu yapmaya karar verdik." dedi.Proje ekibinden 7'nci sınıf öğrencisi Zekeriya Demir ise aracın hareket halindeyken kendi enerjisini üretebildiğini aktardı.Bu araca "ASIM 2023" adını verdiklerini dile getiren Demir, "Bu ismi, Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde geçen 'Asım'ın nesli' ibaresinden aldık. 2023 de Türkiye'nin 2023 Vizyonu'ndan geliyor." ifadelerini kullandı.Okul Müdürü Memet Çakmak da Teknofest yarışması için onaylanmış üç projelerinin olduğunu kaydetti.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin destekleriyle 11 branşta kurslar açtıklarını anlatan Çakmak, "Bu kurslardan biri, robot uygulama kursuydu. Öğrencilerimize teknolojik anlamda destek olabilmek ve bilgi verebilmek için bu yolu izledik. Öğrencilerimiz de bu alanda başarılı olup yazılım alanında kendilerini geliştirdiler." diye konuştu.