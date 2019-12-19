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Ortaokul öğrencileri "Gülümse Karabük" projesiyle neşelendi

"Gülümse Karabük" projesi kapsamında Cumayanı Ortaokulu'nda eğitim gören 25 öğrenci düzenlenen etkinliklerle eğlendi.

19.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:38 Ortaokul öğrencileri
"Gülümse " projesi kapsamında Cumayanı Ortaokulu'nda eğitim gören 25 öğrenci düzenlenen etkinliklerle eğlendi.
Karabük Valiliğini ziyaret eden öğrenciler burada Vali Fuat Gürel ile bir süre sohbet etti. Daha sonra öğrenciler, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel ve Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Üngören ile Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmini izledi.
Çocuklara daha sonra Safranbolu Hükümet Konağı, Safranbolu Müzesi, Hıdırlık Tepesi ve Safranbolu eski çarşı gezdirildi.
Özlem Aras Gürel, yaptığı açıklamada, "Gülümse Karabük" projesi ile Karabük'ün tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak ile çocukların yüzlerinde sıcak bir tebessüm olabilmek için yola çıktıklarını belirtti.
Çeşitli etkinlikler yaparak öğrencilere hayatlarında unutamayacakları bir gün yaşattıklarını anlatan Gürel, "Çocuklarımızı çok seviyoruz. Bir öğretmen olarak bu proje ile birçok yavrumuza ulaşma imkanı bulduk. 'Gülümse Karabük' projesini çok önemsiyoruz. Projemize destek olan tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Naim Süleymanoğlu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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