Ortaokul Öğrencileri, Kurumları Ziyaret Etti

Kale
Bent Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, kaymakamlık ve diğer kurumları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Okul idarecileri ile birlikte ilçedeki resmi kurumları gezen öğrenciler, ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya
'yı makamında ziyaret etti.
Öğrencilerin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirten Akkaya, "Bu tür eğitim amaçlı geziler, öğrencilerimizin ufkunu açmak ve ileride seçmek istediği mesleğin çalışma şartlarını, mesleğe ait kurumsal işleyişi tanımaları açısından çok güzel bir etkinlik." diye konuştu.
Daha sonra öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığı, Toplum Sağlığı Merkezi, Emniyet Amirliği ve diğer birimleri ziyaret etti.
Öğrencilerden Saliha Kızıltaş, daha önce merak ettiği kurumları tanıma fırsatı bulduğunu ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti.
Mustafa Akkaya, Kale, Güncel
Kaynak: AA