Ortaokul öğrencileri mevlit okudu, harekata katılan askerlere dua etti

ERZURUM Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, 11 yıl önce Aktütün Jandarma Karakolu'na PKK'lı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım için düzenlenen programda mevlit okudu, harekata katılan askerler için dua etti.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube'sine ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde, 'Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir', 'Sefer bizim zafer Allah'ındır', 'Şehit olmayı göze almayan, gazi olamaz' pankartları ile gelen yaklaşık 50 öğrenci gaziler tarafından karşılandı. Öğrenciler, 2008 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın 11'inci yıl dönümü nedeniyle okulda okudukları hatmin mevlidini ise dernekte okudu. Öğrenciler, Barış Pınar'ı harekatına katılan askerler için de ellerini açıp dua ettiler. Dernek üyeleri öğrencilere tatlı ikramında bulundu ve onlarla sohbet etti.

Mevlide katılan şehit Cahit Yıldırım'ın eşi 3 çocuk annesi Cezminur Yıldırım duygulu anlar yaşadı. Eşinin Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki Aktütün Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit düştüğünü söyleyen Yıldırım, "Benim ve çocuklarımın kahramanı olan Cahit Yıldırım Erzurum'un 251'inci şehidi. Ölümünün 11'inci yıl dönümü nedeniyle evde hatim okuttum. Çocuklarımız da mevlidini derneğimizde okudu. Şehitlerimizin unutulmaması çok güzel bir duygu. Vatan hainleri bunu bilsin ki ben ve çocuklarım da bu ülke için şehit olmaya hazırız" diye konuştu.

GAZİLER BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KATILMAK İÇİN MÜRACAT EDECEK

Mevlit sonrası çocuklara elleriyle tatlı ikram eden Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, öğrencilerin kendilerini duygulandırdığını söyledi. Terörle mücadele girdikleri silahlı çatışmada gazi oldukları gibi şehit olmaya da hazır olduklarını ifade eden Başkan Akgül, "Afrin operasyonunda olduğu gibi Barış Pınar'ı harekatına katılmak için Askerlik Şubesi'ne gidip müracat edeceğiz. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Bugün öğrencilerimizin buraya gelip şehidimize mevlit okuması çok anlamlıydı. Allah hepsinden razı olsun. Onların bizlere sahip çıktığını görmek güzel bir duygu" dedi.

Öğrenciler mevlit ve duadan sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.