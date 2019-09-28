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Ortaokul öğrencileri sahilde temizlik yaptı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki sahilde gönüllü temizlik yapan ortaokul öğrencileri, ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri topladı.

28.09.2019 14:46Ortaokul öğrencileri sahilde temizlik yaptı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki sahilde gönüllü temizlik yapan ortaokul öğrencileri, ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri topladı.
Çevre kirliliğine dikkati çekmek isteyen Kozlu Ortaokulu öğrencileri ve veliler, yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak denize girdiği Kozlu sahilinde bir araya geldi.
Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler, plajı kaplayan bakır teller, tıbbi atıklar, cam, ağaç dalları, pet şişeler ve poşetlerden oluşan onlarca torba çöp topladı.
Öğrencilerden Kaan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilin durumundan rahatsızlık duyduklarını ve arkadaşlarıyla sahili daha temiz bir hale getirmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Hem görsel hem de sağlık açısından sahilin rahatsızlık verdiğini anlatan Özdemir, "Sahilde poşet, şişe, cam gibi atıklar bulduk. İnsanların çevreye zarar vermelerini istemiyoruz. Okulumuzdaki diğer arkadaşlarımıza da yaptığımız etkinliği anlatacağız ve onların da bu konuya duyarlı olmalarını isteyeceğiz. İnsanların sahilde işleri bittikten sonra çöplerini buralara atmamalarını istiyoruz. Çevreye duyarlı olurlarsa herkes için çok daha iyi olur." ifadesini kullandı.
Münevver Ebrar Çengel de çok sayıda tıbbi atığa rastladıklarını belirterek, "Çöpler yere atılmamalı. Bu denize herkes girecek, bu sahile herkes gelecek. Burası insanların kendi evi değil, burası hepimizin evi." diye konuştu.
Dilara Şahlanan, Ali Turan Demirci ve Ali Toraman ise bazı atıkları iğrenerek toplamak zorunda kaldıklarını anlatarak, herkesi gönüllü olarak sahili temizlemeye davet etti.

Zonguldak, Kozlu, Güncel

Kaynak: AA

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