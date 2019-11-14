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Ortaokul öğrencileri ve down sendromlular "Suyun Gücü" projesinde buluştu

Malatya'da bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri hayata geçirdikleri "suyun gücü" projesi kapsamında down sendromlu çocuklar ile bir araya geldi.

14.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:28Ortaokul öğrencileri ve down sendromlular
'da bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri hayata geçirdikleri "suyun gücü" projesi kapsamında down sendromlu çocuklar ile bir araya geldi.

Vali Galip Demirel Ortaokulu proje ekibi tarafından düzenlenen proje kapsamında okul öğretmen ve öğrencileri, down sendromlu öğrenciler ile bir araya geldi. Down Sendromu konusunda farkındalık oluşturmak ve yaşamın her noktasında mevcut engelleri kaldırmak amacıyla projeyi gerçekleştirdiklerini belirten öğrenciler, proje kapsamında down çendromlu çocuklar resim atölyesinde etkinlik düzenledi. Engelli çocuklarla resim yapan öğrenciler ve down sendromlu çocuklar, hem kendileri hem de veli ve öğretmenleri büyük mutluluk yaşadı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Hamit Kapan, sosyal sorumluluk projesinde gerçekleştirilen etkinlik ile özel öğrencileri okullarında ağırlamanın sevincini yaşadıklarını kaydetti. Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ise, ortak, güzel ve sanatsal bir faaliyet ile çocukların bu sayede hem birbirlerini yakından tanıma imkanı sağladığını hem de bu sayede kaynaştıklarını ifade etti. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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