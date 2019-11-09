Haberler » Güncel » Ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisi - Haber

Ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisi

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında koreografi oluşturdu.

09.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:55Ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisi

SİVAS'ın ilçesinde ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında koreografi oluşturdu.

Yıldızeli Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'i koreografi şeklinde okul bahçesinde oluşturdu. Öğretmenleri Ömer Orbeyi, Merve Benli, Nihat Yavuz ve Kübra Edis'in öncülüğünde gerçekleştirilen koreografi sırasında hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Atatürk'e olan bağlılıklarını ve sevgilerini göstermek amacıyla sonsuzluğu simgeleyen 8 rakamını yatay şekilde oluşturan öğrencilerin koreografisi beğeni topladı.



Mustafa Kemal Atatürk, Yıldızeli, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:53 Öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi
13:53 Varank: "Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli...
13:47 Öğrencilerin düzenlediği mevlid programına Bursa halkından büyük ilgi
13:52 Adıyaman lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı 3 yaralı
13:52 Kamboçyalı muhalif lider Rainsy ülkesine dönmekte kararlı
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
13:03 Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:54:12