Ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisi

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında koreografi oluşturdu.

Yıldızeli Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'i koreografi şeklinde okul bahçesinde oluşturdu. Öğretmenleri Ömer Orbeyi, Merve Benli, Nihat Yavuz ve Kübra Edis'in öncülüğünde gerçekleştirilen koreografi sırasında hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Atatürk'e olan bağlılıklarını ve sevgilerini göstermek amacıyla sonsuzluğu simgeleyen 8 rakamını yatay şekilde oluşturan öğrencilerin koreografisi beğeni topladı.