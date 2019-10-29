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Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim koreografisi

Adana'da, Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlerle okul bahçesinde koreografi hazırladı.

29.10.2019 18:24
Adana'da, Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlerle okul bahçesinde koreografi hazırladı.
Okul bahçesinde, ay yıldızlı ve Atatürk fotoğraflı, kırmızı ve beyaz tişörtler giyen öğrenciler bir araya geldi.
Öğrencilerin bir kısmı, Cumhuriyetin 96. yılı dolayısıyla "96 ve sonsuzluk işareti" koreografisi yaptı. Bir grup öğrenci de "29 Ekim" yazısıyla koreografi gerçekleştirdi.
Ortaokul öğrencilerinin koreografisi drone ile görüntülendi.
Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim koreografisi

Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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