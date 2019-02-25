Ortaokul Öğrencilerinden Afrika'ya Bağış

Kaynak: AA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde TOKİ İstiklal Ortaokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Afrika'ya bağışladı.8.B sınıfı öğrencileri, "Harçlığım kumbaraya, kumbaram Afrika'ya" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında 3 hafta boyunca okul harçlıklarını biriktirdi.Her gün farklı bir öğrencinin muhafaza ettiği kumbarada biriktirilen 400 lira, Afrika'da yürütülen süt keçisi alımı projesinde kullanılmak üzere İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği görevlilerine teslim edildi.Toplanan parayla Nijer'de bir aileye süt keçisi alınarak ailenin geçimine katkı sağlanacağı öğrenildi.Öğrencilerden Esme İşgör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrikalı ailelerin yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.Tüm sınıf olarak Afrikalı ailelere destek olmak istediklerini vurgulayan İşgör, sınıf arkadaşlarına teşekkür ettiğini, 3 hafta boyunca biriktirdikleri harçlıklarıyla süt keçisi alınması için 400 lirayı yetkililere teslim ettiklerini belirtti.Herkesin bütçesine göre yardımcı olduğunu ifade eden İşgör, "Kimimiz 1 lira, bazılarımız 5 lira verdik. Amacımız duyarlılığı artırmaktır. Afrikalı ailelere balık değil, balık tutmayı öğretmek ve kendi geçimlerini kendileri sağlamalarına katkıda bulunmak, umarım bunun devamını getiririz, emekleri olan herkese çok teşekkür ederim." dedi.İşgör, kumbaralarının teslim edileceği güne kadar her gün bir kişide kaldığını, amaçlarının sorumluluk bilincini kazanmaları olduğunu sözlerine ekledi.Öğrencilerden Hüseyin Şanverdi de, kumbaralarında biriktirdikleri parayla Nijer'de bir aileye süt keçisi alınacağını aktardı.Dernek yetkilileri tarafından kampanyaya katılan öğrencilere, teşekkür beratı verildi.