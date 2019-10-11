Haberler » Güncel » Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Nevşehir'de ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek için topladıkları bin 231 lirayı Mehmetçik Vakfına bağışladı.

11.10.2019 16:33Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Nevşehir'de ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek için topladıkları bin 231 lirayı Mehmetçik Vakfına bağışladı. Öğrenciler, çizdikleri asker resmini de İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a hediye etti.

Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kendi aralarında para topladı. Öğrenciler, topladıkları bin 231 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının hesabına yatırarak, dekontu Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a teslim etti. Minik öğrenciler aynı zamanda Türk askerlerini simgeleyen çizdikleri resmi de Albay Erol'a teslim ederken duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler tarafından bağış dekontunun İl Jandarma Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerine Güçlendirme Vakfına gönderildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı, Jandarma, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:07 Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit (2)
19:06 Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Tel Abyad ilçesinin Halave köyü...
19:05 Kürt şahinleri tugayı tim komutanı: "tel abyat'a gidiyoruz.
19:04 Balıkesir eş katili: benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü
19:03 "Gençlik Parkı'nın kültür parkı olması için Mansur Bey'le görüşüyoruz"
18:58 7.2'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
19:02 Öğretmenin öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddiası
11.10.2019 19:08:09