Ortaokul Öğrencilerinden Engellilere Hediye

Özalp
ilçesinde Hürriyet
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından başlatılan "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında engelli öğrencilere hediyeler verildi.
Ortaokul öğrencileri, İpekyolu
ilçesindeki Zübeyde Hanım
Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören zihinsel engelli öğrencilerini ziyaret ederek, onlara kırtasiye malzemesi ve ders materyallerinden oluşan hediyeleri verdi.
Projenin hayata geçirilmesine öncülük eden öğrencilerden Rajda Ülkü, paylaşma, yardımlaşma ve sevgi duygusuyla hareket etiklerini belirterek, engellileri ziyaret ederek onları sevindirdiklerini söyledi.
Engelliler için toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Ülkü, öğrencilerin hediyelerini özenle hazırladıklarını kaydetti.
Hürriyet, Özalp, Güncel
Kaynak: AA