Ortaokul öğrencilerinden iftar yemeği

Kütahya
'nın Çavdarhisar
ilçesinde ortaokul öğrencileri ve velileri iftar yemeğinde bir araya geldi.
Okul bahçesinde verilen iftar yemeğine Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Hazırlıkları öğrenciler ve veliler tarafından yapılan iftar yemeğindeki birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil Başer, "Yetişen neslimiz manevi değerlerine sahip çıktığı müddetçe geleceğimiz emin ellerde olacaktır. Öğrencilerimiz ve velilerimizin okul yönetimiyle birlikte hazırladığı bu güzel iftar daveti için teşekkür ederim. Eğitim hayatlarında başarılar dilerim" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Halil Başer
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