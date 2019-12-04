Ortaokul öğrencilerinden mors alfabesi kodlarıyla ritim müzik çalışması

ADANA'da müzik öğretmeni Volkan Uysal (40), öğrencilerine mors alfabesini kullanarak ritim eğitimi veriyor. 1 yıldır bu yöntemi kullanarak ders işleyen Uysal, "Çocuklar takım halinde senkronize bir şekilde hareket etmeyi öğrenirken aynı zamanda da eğleniyorlar" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Ziyapaşa Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak çalışan Volkan Uysal, öğrencilerin ritim müziğin temelini, sürelerini ve uyumunu öğrenmedikleri sürece müziği de öğrenemeyeceklerini belirtti. Farklı bir bakış açısı geliştirerek öğrencilerin bu kavramları daha iyi içselleştireceğini ve mors alfabesi kodlarıyla kendi oluşturdukları enstrümanlarla birlikte ritim müzik çalışmaları yaptıklarını ifade eden Uysal, "Bu çalışmalarla çocuklara, mors alfabesi harflerinin sinyallerini duyup tekrar ettirerek hem ritim olgularını geliştiriyoruz hem de takım olma duyguları oluşuyor" dedi.

OLUMLU TEPKİLER ALDIK

Öğrencilerle yaptıkları çalışmaları sosyal medyada paylaştıklarını ve birçok kişiden olumlu tepki aldıklarını anlatan Volkan Uysal, Türkiye'nin birçok kentinden öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin çalışma hakkında bilgi almak için kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti. Yaptıkları çalışmanın ülkede çok az kişi tarafından bilindiğini ifade eden Uysal, "Biz bu mors sinyallerini kullanarak, yankı sistemiyle tekrar ederek öğrencilerimizle ilginç bir çalışma yapıyoruz. Başka bir yerde yapıldığını da duymadım. En önemlisi burada gördüğünüz öğrenciler seçme öğrenciler değil. Tüm öğrencilerimiz katılıyor çalışmaya" diye konuştu.

Okuldaki öğrencilerden Melisa Tatlısu (13), Eren Dilek (13), Nisanur Yumuk (12) ise öğretmenlerinin uyguladığı sistemle müzik derslerini daha çok sevdiklerini söyledi. Takım halinde çalıştıkları için odaklanma seviyelerinin arttığını belirten öğrenciler, bu çalışmaya birlikte diğer derslerdeki başarılarının da yükseldiğini kaydetti.

Okul Müdürü Halil İbrahim Yıldız da okulda yapılan farklı çalışmaların önünü açarak öğrencilerin gelişimine destek verdiklerini kaydetti. Mors kodlarıyla ritim çalışmasından sonra öğrencilerin okula olan ilgisinin arttığını vurgulayan Yıldız, diğer okullarında bu metotla müzik eğitimi vermesi konusunda öneride bulundu.