Ortaokul Öğrencilerinden Rektör Coşkun'a Ziyaret

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'nin İmam Hatip mezunu ilk Rektörü olan Prof. Dr. Selçuk Coşkun
'un vizyonu ve kariyer planından istifade etmek isteyen Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri bir ziyaret gerçekleştirerek merak ettiklerini sordu.
Öğretmenler Fatma Açıkgöz ve Solmaz
Yurdakul eşliğinde gerçekleşen ziyarette, öğrencilerin kariyer sorularını içtenlikle yanıtlayan Coşkun, her şeyden önce toplumsal kişilik konusuna eğilmelerini istedi. Tarihten ve geleneklerden beslenen bir kişiliğin, doğru eğitim kariyeri ile bütünleştiğinde güzel meyveler vereceğini belirten Coşkun, İmam Hatip mezunu öğrencilerin bu konuda örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.
Coşkun'un anlattıkları ve kariyerinden çok etkilendiklerini söyleyen öğrenciler, ileride Rektör olarak topluma hizmet etmek istediklerini dile getirdiler. - BAYBURT