Ortaokul Öğrencilerinden Resim Sergisi

Amasya
'nın Taşova
ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.
Gençlik Merkezinde açılan sergide Atatürk
Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan yaklaşık 500 eser yer alıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, serginin açılışında yaptığı konuşmada, çalışmalarından ötürü öğretmen ve öğrencileri kutlayarak, "Bu tür çalışmalar öğrencilerin kişisel becerilerinin gelişmesi, öz güvenlerinin artması ve sosyalleşmeleri açısından çok önemli." dedi.
Serginin açılışa Belediye Başkanı Bayram
Öztürk ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Taşova
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Kaynak: AA