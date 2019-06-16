16.06.2019 13:27
Haberler»Güncel » Haber

Ortaokul öğrencilerine teknoloji semineri verildi

Ortaokul öğrencilerine teknoloji semineri verildi

LEFKOŞA, DHA (Kurumsal Haber) – Kuzey Kıbrıs Turkcell, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle ortaokul öğrencilerine yönelik üç dönemdir devam ettiği teknoloji seminerlerini tamamladığını duyurdu.

LEFKOŞA, DHA (Kurumsal Haber) – Kuzey Kıbrıs Turkcell, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle ortaokul öğrencilerine yönelik üç dönemdir devam ettiği teknoloji seminerlerini tamamladığını duyurdu.

25 okulda binlerce 6'ncı sınıf öğrencisine verilen eğitimlerde, çocukların hayatını kolaylaştıracak bilgilerin yanı sıra teknolojinin geçmişi ve bugünü de anlatıldı. Bilgi güvenliği ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler ve sanal gerçeklik oyunları da işlenilen etkinlikte öğrenciler yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı da buldu.

SEMİNER YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE DEVAM EDECEK

Teknolojinin gelişimi, dijital değişim sürecini içeren ve yeni eğitim öğretim döneminde de devam edecek seminerleri öğrencilere Kuzey Kıbrıs Turkcell Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta, Satış Destek Uzmanı Senem Tunçbilek ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Uzmanı Deniz Nizam aktardı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Güvenli internet kullanımının büyük önem kazandığı günümüzde 'Teknoloji Seminerleri' ile öğrencilere yanlış kullanım yapmamaları için faydalı bilgilerle okul hayatları boyunca eğitimlerine katkı sağlayacak eğitici ve öğretici bilgiler aktarılmaya devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA
DHA, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:20 Eyüpsultan Kemerburgaz'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off...
15:20 Belediyenin hayvan barınağına götürülen kedinin boynunun kırıldığı iddiası
15:20 Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir (3)
15:19 Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir
15:19 Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç ağaca çarpıp takla attı
15:18 Spor kursları gençleri bekliyor
15:18 Fındık üreticisine 'külleme' uyarısı