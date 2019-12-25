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Ortaokul öğrencilerini tatbikatta kullanan polislere soruşturma

Ortaokul öğrencilerini tatbikatta kullanan polislere soruşturmaRusya, (DHA) ? Rusya'nın Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdikleri tatbikatta ortaokul öğrencilererini kullanan 25 polis hakkında öğrencilerin hayatını tehlikeye atmaktan soruşturma açıldı.

25.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:13
Ortaokul öğrencilerini tatbikatta kullanan polislere soruşturma
, (DHA) ? Rusya'nın Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdikleri tatbikatta ortaokul öğrencilererini kullanan 25 polis hakkında öğrencilerin hayatını tehlikeye atmaktan soruşturma açıldı.
Tataristan Özerk Cumhuriyet'ndeki Tukaevsky kentinde bulunan Novotroitsk ortaokulunda polis 'ortaya çıkabilecek' eylemleri bastırmak için tatbikat yaptı. Tatbikatta suçluları 12 tane ortaokul öğrencisi canlandırdı. Okuldan bir görevli tarafından kaydedilen tatbikat görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca izleyicilerin tepkisini çekti. İzleyenler polislerin çocukların hayatını tehlikeye soktukları için güvenlik güçlerini eleştirdi. Eleştirilerin yoğunlaşması sonucunda Tataristan Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Savcılık olaya 25 polisin ve bir okul yöneticisi ile bir öğretmenin karıştırdığını açıkladı.
Ortaokul öğrencilerini tatbikatta kullanan polislere soruşturma

Tataristan, Polis, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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