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Ortaokul öğrencilerinin "10 Kasım klibi" ilgi gördü

Antalya'da ortaokul öğrencilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla hazırlayıp sosyal medyadan paylaştığı klip ilgi gördü.

10.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:31
'da ortaokul öğrencilerinin, Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla hazırlayıp sosyal medyadan paylaştığı klip ilgi gördü.
Muratpaşa ilçesinde Kazım Şanöz Ortaokulunun öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında hazırladıkları koreografinin de yer aldığı görüntüleri klip haline getirdi.
Sosyal medyada paylaşılan klip, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve çok sayıda yorum aldı.
Okulun müdür yardımcısı Rıza Ferhat Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü münasebetiyle özel olarak bir gösteri tasarladıklarını söyledi.
Öğretmeninden öğrencisine herkesin gösteride yer aldığını belirten Görgülü, "Güzel ve anlamlı bir çalışma oldu. Etkinliğimizde hem Ata'mıza hem de sınır ötesinde ülkeyi korumak için nöbet tutan askerimize asker selamı verdik." dedi.
Okuldaki 700 öğrenci ve 45 öğretmenin desteğiyle hazırlanan klipte siren sesleri arasında öğrencilerin sınıflarından çıktığı görülüyor. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler İstiklal Marşı okuyarak asker selamı veriyor.
Görüntülerde bazı öğrencilerin kırmızı-beyaz kıyafetleriyle oluşturduğu Türk bayrağının dalgalanma koreografisi de yer alıyor.
Ortaokul öğrencilerinin

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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