Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek bursunu kampanyaya bağışladı

Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek bursunu kampanyaya bağışladıMALATYA'nın Hekimhan ilçesinde ortaokul öğrencisi Mehmet Durna (12), destek amacıyla verilen 210 TL'lik bursunu, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:07
Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek bursunu kampanyaya bağışladı
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde ortaokul öğrencisi Mehmet Durna (12), destek amacıyla verilen 210 TL'lik bursunu, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Taşoluk Mahallesi'nde oturan Mehmet Durna, jandarma ekiplerini arayarak evlerine gelmesini istedi. Durna'nın ailesiyle birlikte yaşadığı eve giden jandarma, ne istediğini sordu. Ortaöğretim ikinci sınıf öğrenici Mehmet Durna ise destek amacıyla verilen 210 TL'lik okul burs parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınndan koronavirüsle mücadeleye destek vermek için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Duyarlılığı ile takdir toplayan Mehmet Durna'nın ailesine Vefa Sosyal Destek Grubu'nca gıda yardımı yapıldı. Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek bursunu kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Hekimhan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Bakan Selçuk’tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden Haberler
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Haberler ›› Güncel ››Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek bursunu kampanyaya bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:09: - Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çatışma: 5 ölü - Haber 23:08: BAKAN AKAR'DAN VİRÜS NEDENİYLE TERHİSLERE ERTELEME AÇIKLAMASI - Haber 23:08: Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi - Haber 23:06: Afrika Birliği'nden Sudan'daki barış sürecine destek - Haber 23:06: Malatya'da yeni karantina tedbirleri - Haber 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber 19:10: Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor - Spor 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber