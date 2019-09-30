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Ortaokul öğrencisi İzzet Ömer Aslan her yerde aranıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan İzzet Ömer Aslan (12), her yerde aranıyor.

30.09.2019 21:45Ortaokul öğrencisi İzzet Ömer Aslan her yerde aranıyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan İzzet Ömer Aslan (12), her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'da ortaokul öğrencisi İzzet Ömer Aslan, sabah saatlerinde okula gitti. Akşam okuldan eve dönmeyen Aslan'ın ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Kaybolan Aslan'ın eşgali polis ekiplerine bildirilirken, Aslan'ın bulunması için sosyal medyada da çalışma başlatıldı. Vatandaşlar tarafından Aslan'ın fotoğrafı paylaşılarak, gören ve duyanların polise haber vermeleri istendi. - KARABÜK

Safranbolu, Ömer Aslan, Karabük, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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