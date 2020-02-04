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Ortaokul öğrencisi kazandığı para ödülünü depremzedelere bağışladı

Hüyük ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencisi kazandığı para ödülünü depremzedelere bağışladı.

04.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:58Ortaokul öğrencisi kazandığı para ödülünü depremzedelere bağışladı
ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencisi kazandığı para ödülünü depremzedelere bağışladı.
Hüyük'te, İlçe Müftülüğü öncülüğünde Hüyük Belediyesi'nin de destek verdiği "Camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz" projesi hayata geçirildi. İlçede bulunan ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerden sömestr tatilinde vakit namazlarını camide kılan öğrenciler para ödülüyle ödüllendirildi.
Camilerde görev yapan din görevlileri tarafından yapılan puanlama neticesinde dereceye giren öğrenciler belirlendi.
Proje sonunda düzenlenen ödül töreninde birincilere 250, ikincilere 150, üçüncülere ise 100 lira para ödülü verildi.
Birincilik ödülü kazanan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ali İdare, kendisine verilen 250 liralık nakit para ödülünü, Elazığ ve Malatya'da etkili olan depremde zarar görenlere bağışladığını söyledi.
İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş ve Müftü Abdullah Yalman da örnek davranışından ötürü öğrenciyi tebrik etti.

Hüyük, Güncel

Kaynak: AA

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