Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ortaokul öğrencisinin bayrak isteği yerine getirildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde 10 yaşındaki Akif Eren Akın'ın evlerinin bahçesindeki direkte asılı olan ve yıpranan Türk bayrağı yerine Vefa Sosyal Destek Grubundan istediği bayrak, jandarma tarafından içi bayrak sevgisiyle dolu olan çocuğa teslim edildi.

17.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:59
Ortaokul öğrencisinin bayrak isteği yerine getirildi
Manisa'nın Selendi ilçesinde 10 yaşındaki Akif Eren Akın'ın evlerinin bahçesindeki direkte asılı olan ve yıpranan Türk bayrağı yerine Vefa Sosyal Destek Grubundan istediği bayrak, jandarma tarafından içi bayrak sevgisiyle dolu olan çocuğa teslim edildi. Küçük çocuk, "Bu vatan bayraksız olmaz. Ben de büyüyünce asker olacağım" diyerek içindeki vatan ve bayrak sevgisini gösterdi.

Selendi'nin Yeni Cami Mahallesi'nde ikamet eden Üç Eylül Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Akif Eren Akın isimli öğrenci yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden ayrılamayınca Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak evinin bahçesinde bulunan ve babası tarafından 8 metre uzunluğunda yaptırılan bayrak direğindeki bayrağın yıprandığını ve yeni bir bayrak isteğini iletti. Selendi Kaymakamı Can Atak da, öğrencinin bu isteğine duyarsız kalmayarak İlçe Jandarma komutanlığı aracılığı ile Akif Eren Akın'a Türk bayrağını ulaştırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini karşısında gören Akın, jandarma ekiplerine teşekkür etti. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri küçük çocuğun bayrak isteğinin kendilerini duygulandırdığını belirterek, içi bayrak ve vatan sevgisiyle dolu bir çocuğun isteğini yerine getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Jandarma tarafından getirilen Türk Bayrağını öperek teslim alan Akif Eren Akın, "Sokağa çıkma kısıtlamam olduğu için çarşıya gidemiyorum. Onun için İlçe Kaymakamımızdan bayrak talep ettim. Kendisi de talebimi yerine getirerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracılığı ile Türk Bayrağını teslim etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vatan bayraksız olmaz. Bende asker olmak istiyorum" dedi.

Jandarma ekipleri daha sonra Akif Eren Akın'ın evinin bahçesindeki 8 metrelik bayrak direğini göndere çekti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Selendi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Haberler ›› Güncel ››Ortaokul öğrencisinin bayrak isteği yerine getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: "Bizim İçin Değerlisiniz" projesiyle çocukların yüzünü güldürüyorlar - Haber 11:16: Vefat eden kadın için okutulan mevlit koronavirüs dolayısıyla sosyal medyadan yayınlandı - Haber 11:16: Mardin'de Kovid-19 tedavisini yenen 93 yaşındaki hasta taburcu oldu - Haber 11:16: İran ordusunda 120 kişi Kovid-19'a yakalandı - Haber 11:14: BAŞAKŞEHİR'DE EVE GİRMEDEN ÖNCE KAVGA EDEN HIRSIZLAR KAMERADA - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber