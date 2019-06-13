ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN YAPTIĞI ASKERİ MÜDAHALE ROBOTU İLGİ GÖRDÜ

Kaynak: DHA

TOKAT'ta ortaokul öğrencileri arasında oyun kodlama ve robotik kodlama yarışması yapıldı. Yarışmada 'Anadolu kaplanı' isimli uzaktan kontrollü askeri müdahale robotu ilgi odağı oldu.İl genelinde ortaokul öğrencileri arasında değerler eğitimi temalı oyun kodlama ve robotik kodlama yarışması yapıldı. İl genelinde yapılan kodlama yarışmasına katılan 500 proje içerisinden final yarışması için seçilen 43 proje Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde sergilendi. Sergilenen projeler içerisinde Niksar ilçesi İhsan Karatay Ortaokulu öğrencisi Kaan Özyurt'un (14) yaptığı Anadolu Kaplanı isimli uzaktan kontrollü askeri müdahale robotu ilgi odağı oldu. Uzaktan kumanda ve sanal gerçeklik gözlüğü ile kontrol edilen robot ateş mekanizmasına konulan boncuk şeklindeki sıkıştırılmış jel ile hedefini vuruyor. Özyurt tarafından yapılan robota öğrenciler ilgi gösterirken sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de sanal gerçeklik gözlüğünü takarak atış yaptı.ŞEHİT HABERLERİNDEN ETKİLENDİŞehit haberlerinden etkilenerek böyle bir silah geliştirmek istediğini ve 9 aylık bir sürede yaptığını söyleyen Kaan Özyurt, 'Televizyonlarda izlediğimiz şehit haberleri, yaralanmalar gibi üzücü haberlerden sonra bu robotu yapma fikrini elde ettik. Bu robotumuz zor arazi koşullarında savunma ve saldırı yapabilir. Diğer askeri robotların birçoğu otonom olduğu için arıza çıkartarak etrafa rast gele ateş edebilir. Bizim robotumuz uzaktan kumanda edilerek üzerinde bulundurduğu kamera sistemi ile bunu kullanan askerlerimiz gerçek ortam deneyimi yaşayarak karargahtan askeri operasyon yapabiliyorlar. Bu robotun yazılımı tamamen bize aitö dedi..İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise, 'Amacımız teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda teknolojiyi üreten bireyler olsunlar. Burada çocuklarımızın yaptıklarını ve yapabileceklerini gördük. İnşallah bu tür sergilerle farkındalık oluşturarak çocuklarımızın teknoloji alanında daha iyi işler yapmasını sağlayacağızö diye konuştu.Gün sonunda jüri tarafından verilecek puan sonrasında dereceye giren projelere para örülü verilecek.