Menü
Haberler ›› Güncel ››Ortaokul öğretmeni evinde ölü bulundu - Güncel

Ortaokul öğretmeni evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ortaokul öğretmeni Yener Ö. (47), evinde ölü bulundu.

08.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:30
Ortaokul öğretmeni evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ortaokul öğretmeni Yener Ö. (47), evinde ölü bulundu. Kısa süre önce eşinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Yener Ö.'nün intihar ettiği değerlendiriliyor.

Alanya'ya bağlı Avsallar Sosyal Bilgiler Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Yener Ö.'den haber alamayan arkadaşları jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine saat 11.00 sıralarında olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Yener Ö.'yü battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yener Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yener Ö.'nün cansız bedeni savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kısa süre önce eşinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Yener Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Alanya, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklandı Güncel
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı Güncel
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı