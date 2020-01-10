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Ortaokul ve lise öğrencileri için Karikatür Yarışması düzenlenecek

Erzurum'da ortaokul ve lise öğrencileri için karikatür yarışması yapılacak.

10.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:10Ortaokul ve lise öğrencileri için Karikatür Yarışması düzenlenecek
'da ortaokul ve lise öğrencileri için karikatür yarışması yapılacak.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile Fırfırik Dergisi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan yarışmada dereceye giren öğrencilere para ödülü verilecek. Karikatür çiziminin yaygınlaşmasının yanı sıra Türkçe'nin kullanımının hedef alındığı yarışmanın son başvuru tarihi 13 Mart 2020 olarak belirlendi. Yarışmaya katılan öğrencilerin yaptığı eserlerin değerlendirme açıklaması 30 Mart tarihinde yapılacak ve bir hafta sonra da ödül dağıtımı yapılacak.

Erzurum Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilerin bu konudaki yeteneklerinin ortaya çıkacağı için katılımın yüksek olmasını istediklerini ve beklediklerini söyledi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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