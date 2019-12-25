Haberler » Güncel » Ortaokulda cinsel taciz iddiası - Haber

Ortaokulda cinsel taciz iddiası

MERSİN'de bir ortaokulda özel güvenlik görevlisi M.A.B.'nin, 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

25.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:02 Ortaokulda cinsel taciz iddiası

MERSİN'de bir ortaokulda özel güvenlik görevlisi M.A.B.'nin, 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan M.A.B.'nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Merkez Akdeniz ilçesinde bir ortaokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 2 ay önce işe başlayan M.A.B.'nın, geçen pazartesi günü 6'ncı sınıfta okuyan 5 kız öğrenciyi sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği öne sürüldü. Öğrencilerin olayı beden eğitimi öğretmenine anlatmasının üzerine okul idarecileri durumu emniyete bildirdi. M.A.B., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinden sonra savcılığa sevk edilen M.A.B.'nın sorgusu sürüyor.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:01   Darkale Deresi Çöplerden Arındırıldı - Haber
16:00   Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, Erdemli'de toprağa verildi - Haber
16:00   DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
16:00   Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, EURO 2020'den umutlu (3) - DÜSSELDORF - Haber
16:00   Tarihi Mostar Mostar'dan kartpostallık görüntüler - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 16:02:53