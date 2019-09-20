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Okuldan kaçmak için cama çıkan öğrenci 3'üncü kattan aşağı düştü

Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, okuldan kaçmak için çıktığı 3'üncü kattaki pencereden aşağıya düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı.

20.09.2019 16:20

Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kıraç Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5'inci sınıf öğrencisi teneffüs sırasında 3'üncü katta bulunan sınıfının penceresine çıkarak aşağıya düştü. Öğrencinin çığlıklarını duyan okul yönetimi ve veliler olay yerine doğru koştu.

ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Okula gelen sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencinin okuldan kaçmak için camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarında da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sınıfın penceresine çıkan öğrenci, bir süre aşağıya bakıyor ve ardından düşüyor. Olayın ardından veliler panik içerisinde okulun bahçesine koşuyor.

Okuldan kaçmak için cama çıkan öğrenci 3'üncü kattan aşağı düştü

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(21)
AHMET:Çocuk ülkedeki kaosu görmüş gelecekten umudunu kesmiş bu yaştan kaçmaya başlamış ne yapsın baktı gördü ülke bozuk çekilmez bu hayat demiş.
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BİRİ DUYSUN:Bu adamın okulda ne işi var bir bilim insanı araştırsın. Zorunlu eğitim derhal kalkmalı şu saçmalığa biri dur demeli. Artık çocuklarımız okula mecburen gitmemeli. Gönülsüz giden adam böyle oluyor.
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FİKRET:Kaçtı diyorlar ama çocuk intihar etmiş göre göre ordan atlamaz kimse.
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FAKO:Boyle bir malı yetistiren aileyi de haber etmek lazim
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AŞKIM:Burası türkiye burdan kaçış yok.
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MÜLAYİM:Allah nöbetçi öğretmenin yardımcısı olsun
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NEVA:Okul mudurleri camlara demir takın . Pimapenlere 15 cm açılacak kadar izin veren kilitler takın.
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.........:Tam demir değil yarım sadece açılan bölüme, cami kırıp ciksinlar ve o pimapen kilitlerinin anahtarları var. Yangının da çeşitli tedbirleri var duman dedektörü ve yangın söndürme sistemleri.
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NEVA:Takmasinlarda böyle saçma sapan çocuklar yüzünden mesleklerinden mi olsunlar. Aile okulu suclayacak , nöbetçi öğretmen ve mudur tedbir almadığı için.
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DEVA:okulda yangın çıktığında ne olacak ? güzel kafa neva
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