Ortaokullar Arası Mangala Turnuvası Tamamlandı

Kaynak: İHA

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Orta Okullar Arası Mangala Turnuvası tamamlandı.İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda 1. Özel Atlas Ortaokulundan Hilal Eren Oğul, 2. 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulundan Yusuf Emre Turhan,3. Besime Özderici Ortaokulundan Mehmet Halim Uslu ve 4. Özel Tevfik Kuşoğlu Ortaokulundan Selvi Adasu Yalçın oldu.Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verilirken ilk üçe giren sporcular ilimizi Samsunda düzenlenecek olan müsabakalarda temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ