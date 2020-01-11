Ortapınar köyü asker adayları için eğlence programı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Ortapınar köyü asker adayları, düzenlenen asker eğlencesinde doyasıya eğlendi.



Ortapınar Muhtarlığı tarafından Şuhut Belediye Düğün Salonunda düzenlenen asker eğlencesine, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Karakol Komutanı Mükerrem Gökçe, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan ve çok sayıda asker adayı veli ve akrabaları katıldı.



Ortapınar Köyü 2000/1 devre asker adayları oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendi. Düzenlenen asker eğlencesinde konuşan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, "Biz Türk milleti söz konusu vatansa gözümüzü kırpmadan canımızı veririz. Askerlerimiz görevlerine başlayacaklar onlar orada nöbet tutacak biz burada onların sayesinde rahatça hayatımıza devam edeceğiz. Bu gecenin tertiplenmesinde bizlerinde katkısı olması bizleri sevindirdi. Allah yavrularımızın ayaklarına taş değdirmesin. Güle güle gidip gelsinler inşallah. Muhtarımıza da teşekkür ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA