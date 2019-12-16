Ortaya Karışık 2019 Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sergi açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan da katıldı.

Tralleis Fotoğraf Topluluğu "Ortaya Karışık 2019" adlı siyah beyaz karma fotoğraf sergisini görücüye çıkardı. Açılışı yapılan sergiye Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Tralleis Fotoğraf Topluluğu Kurucu ve Eğitmeni Behiç Alparsa, Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) Başkanı Nazmi Çaykara, Tralleis Fotoğraf Topluluğu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tralleis Fotoğraf Topluluğu Kurucu ve Eğitmeni Behiç Alparsa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ise Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiklerini ve destek olduklarını söyledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, davetliler tek tek fotoğrafları incelediler. 55 fotoğrafın sergilendiği sergi, 16-22 Aralık tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda gezilebilecek.