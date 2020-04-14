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Ortodoksların hac merkezi koronavirüs pençesinde

Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin en büyük manastırı olan ve Ortodoksların hac ibadetini gerçekleştirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Peçerskaya Manastırı'nda görevli 230 rahibin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve bir rahibin hayatını kaybettiği belirtildi.

14.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:14
Ortodoksların hac merkezi koronavirüs pençesinde
Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin en büyük manastırı olan ve Ortodoksların hac ibadetini gerçekleştirdiği Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'deki Peçerskaya Manastırı'nda görevli 230 rahibin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve bir rahibin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin en büyük manastırı olan ve Ortodoksların hac ibadetini gerçekleştirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Peçerskaya Manastırı'nda görevli rahiplerinin üçte birinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve bir rahibin hayatını kaybettiği belirtildi.

230 RAHİBİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko yaptığı açıklamada, manastırda bulunan 230 rahip ve 68 dini okul öğrencisine koronavirüs testi yapıldığını ve test sonucunda 90'dan fazla kişide sonucun pozitif çıktığını bildirdi. Kliçko ayrıca, 42 yaşında bir rahibin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

"VİRÜSTEN KORKMAYIN" DİYEN RAHİP HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yanda, Kiev Peçerskaya Manastırı'nın İdarecisi Rahip Pavel de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan rahipler arasında yer alıyor. Rahip Pavel, Ukrayna'da koronavirüs salgınının ilk görüldüğü günlerde hükümetin karantina uygulamasına eleştirilerde bulunmuştu. Asıl felaketin virüs değil günah işlemek olduğunu ve tövbe etmeyen insanların daha büyük felaketlerle karşılaşacağını da söyleyen Rahip, herkesi manastıra gelerek birbirleriyle kucaklaşmaya çağırmıştı. Hastanedeki Rahip Pavel'in sağlık durumunun normal olduğu belirtiliyor.


- Berktay

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ukrayna, Kiev, Dünya
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