Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ortopedi ve travmatoloji uzmanından sporculara uyarı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlerin askıya alındığı bu dönemde, sporcuların antrenman ve egzersizlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.

03.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:20
Ortopedi ve travmatoloji uzmanından sporculara uyarı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlerin askıya alındığı bu dönemde, sporcuların antrenman ve egzersizlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Osman Lapçın, salgın nedeniyle tüm dünyada sportif faaliyetlerin askıya alındığını ve herkesin evde kalmaya çalıştığını belirterek, "Bu dönemde sadece sportif aktivitelere değil, kulüp disipliniyle yapılan antrenmanlara da ara verilmiş oldu. Sağlık otoritelerince uygun görüldüğü zaman spor faaliyetlerine geri dönüş olacak. Dönüş , bu şartlar altında birtakım sağlık sorunlarına yol açabilir. Eğer hazırlıklarına ve antrenmanlarına devam etmezlerse ara vermiş sporcuların tekrardan üst düzey müsabakalara çıkmaları sakatlanmalarına yol açabilecektir." diye konuştu.
Açık alan ve spor salonlarında gerçekleştirilen antrenman ve egzersizlerin ev ortamında ne kadar yapılabileceği ve fayda sağlayabileceği konusunun soru işareti oluşturduğunu aktaran Lapçın, "Olabildiği kadar hazır olmalıyız. Spor ve antrenmanlara bir ay ara verildiğinde tekrardan eski düzeye ulaşılması, bu sürenin yarısı kadar ciddi ve disiplinli bir şekilde antrenman ve egzersiz yapılmasıyla mümkün olabilir. Bu açıdan müsabakaların başladığı döneme mümkün olduğu kadar hazır girmek gerekir. Bu anlamda kulüp ve antrenörlerin, sağlık ekiplerine danışarak sporculara verdiği ev antrenmanlarının aksatılmadan yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.
Op. Dr. Osman Lapçın, sporculara evde antrenman ve egzersiz programlarına devam etmelerini önerdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ancak bunu yaparken dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ev eşyalarını bu antrenmanlara katmamak gerekiyor. Evdeki bazı eşyaları kullanarak egzersiz yapmak sakatlanmalara neden olabilir. Genellikle düz bir zemin üzerinde vücut ağırlığını kullanarak egzersizler yapılmalı. ya da bu egzersizler için tasarlanmış cihazlarla yapmalıyız. Evde çalışırken sakatlanma olduğunda hemen bu aktiviteye ara verilmeli. O bölgeye soğuk uygulama yapılmalı. Buzun direkt temas etmeyeceği bir şekilde yapılmalı. Elastik bandaj sarılabilir. Problemin büyük olduğunun düşünülmesi ya da ağrının devamı durumunda bir hekim gördükten sonra egzersize dönülmelidir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Dönüş, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Ortopedi ve travmatoloji uzmanından sporculara uyarı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

TFF’den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig’in bitiş tarihi Spor
TFF'den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'in bitiş tarihi
Luyindama’ya İngiltere’den bir talip daha Spor
Luyindama'ya İngiltere'den bir talip daha
Dilmen, ’Bu karar gaz almak için’ dedi ve itiraf etti: Fevri davrandım Spor
Dilmen, "Bu karar gaz almak için" dedi ve itiraf etti: Fevri davrandım
Koronayı atlatan Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Spor
Koronayı atlatan Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Spor
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Süper Lig devi, Hasan Ali’yi kadrosuna katmak istiyor Spor
Süper Lig devi, Hasan Ali'yi kadrosuna katmak istiyor
’Yedek iç çamaşırımız yoktu’ diyen Beşiktaş’ın yengesi Türkiye’yi övdü Spor
"Yedek iç çamaşırımız yoktu" diyen Beşiktaş'ın yengesi Türkiye'yi övdü
’Dorukhan imzayı attı’ iddialarına, menajerinden taraftarı üzen yanıt Spor
"Dorukhan imzayı attı" iddialarına, menajerinden taraftarı üzen yanıt

Son Dakika Spor Haberleri

17:20: TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'dan evde kal çağrısı - Spor 17:09: TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'dan evde kal çağrısı - Spor 17:06: Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz - Spor 17:06: Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezine dönüştürülüyor - Spor 17:02: Trabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı - Spor 16:28: Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için - Spor 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:07: Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu - Spor 14:58: Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek - Spor 14:30: Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor - Spor 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber