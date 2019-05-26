26.05.2019 12:22
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Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcisi Ortotek Gaziler, Cork City'yi 8-0 yenerek finale çıktı.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcisi Ortotek Gaziler, Cork City'yi 8-0 yenerek finale çıktı.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Ortotek Gaziler ile İrlanda Cumhuriyeti ekibi Cork City karşılaştı.
Cork City'yi 8-0 mağlup eden Ortotek Gaziler, adını finale yazdırdı. Diğer yarı final mücadelesinde ise Polonya'nın Legia Varşova takımını 4-1 yenen Rusya ekibi Dinamo Altai, finale çıktı.
Ortotek Gaziler ile Dinamo Altai arasındaki final karşılaşması, bugün TSİ 16.00'da oynanacak.
B Grubu'nda Legia Varşova'yı 5-0 ve İngiltere ekibi Everton'ı 7-0'lık skorlarla mağlup eden Ortotek Gaziler, 6 puanla lider olarak yarı finale yükselmişti. Gürcistan, Futbol, Spor
Kaynak: AA


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