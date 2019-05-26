Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Ampute Futbol
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcisi Ortotek Gaziler, Cork City'yi 8-0 yenerek finale çıktı. Avrupa
Ampute Futbol Federasyonu
tarafından Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Ortotek Gaziler ile İrlanda Cumhuriyeti
ekibi Cork City karşılaştı.
Cork City'yi 8-0 mağlup eden Ortotek Gaziler, adını finale yazdırdı. Diğer yarı final mücadelesinde ise Polonya
'nın Legia Varşova
takımını 4-1 yenen Rusya
ekibi Dinamo Altai, finale çıktı.
Ortotek Gaziler ile Dinamo Altai arasındaki final karşılaşması, bugün TSİ 16.00'da oynanacak.
B Grubu'nda Legia Varşova'yı 5-0 ve İngiltere
ekibi Everton
'ı 7-0'lık skorlarla mağlup eden Ortotek Gaziler, 6 puanla lider olarak yarı finale yükselmişti.
Gürcistan
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Kaynak: AA