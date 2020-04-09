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Örtü altı kavun hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altı hasadına başlanan kavunun kilogramı 10 liradan satılıyor.

09.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:07
Mersin 'in Silifke ilçesinde örtü altı hasadına başlanan kavunun kilogramı 10 liradan satılıyor.
Atayurt Mahallesi'nde örtü altı domatese alternatif ürün olarak yetiştirilen kavun, çiftçiler tarafından hasadı yapıldıktan sonra Atayurt Hali'ne götürülüyor.
Kilogramı 10 liradan alıcı bulan kavun, talebe göre Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor.
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 74 dönümlük serada kavun hasadının yapıldığını belirterek, sezonun üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Üretici Durhasan Kocaman da bu yıl hasattan yüksek verim beklediklerini kaydetti. Örtü altı kavun hasadı başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Silifke, Atayurt, Mersin, Ekonomi
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