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Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı

Brezilya'da polisin baskın yaptığı evdeki bir şüpheli, üzerine örtü alarak odanın köşesine çömeldi.

04.10.2019 17:35Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı
Brezilya'da polisin baskın yaptığı evdeki bir şüpheli, üzerine örtü alarak odanın köşesine çömeldi. Polisten saklandığını zanneden şüpheliyi polis kahkaha atarak gözaltına aldı.

Brezilya'da polis ekipleri, peşine düştükleri bir şüpheliyi gizlendiğini düşündükleri eve baskın yaptı. Odaları tek tek arayan polisler, girdikleri küçük bir odada, kenarda örtü altına çömelerek saklanmış şüpheliyi fark etti.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin şüpheliye üstündeki örtüyü atmasını söylediği ve ardından kahkahalar attığı duyuldu. Daha sonra ayağa kalkan şüpheli, ellerini arkada birleştirerek teslim oldu.

Görüntü Dökümü
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-Polisin odaya girmesi
-Üstünde örtüyle köşeye geçen şüpheli
-Polisin gülmesi
-Şüphelinin kelepçelenmesi ve gözaltına alınması



Brezilya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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