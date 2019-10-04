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Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı

Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdıBrezilya, (DHA)- Brezilya'da polisin baskın yaptığı evdeki bir şüpheli üzerine örtü alarak odanın köşesine çömeldi.

04.10.2019 17:42
Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı
Brezilya, (DHA)- Brezilya'da polisin baskın yaptığı evdeki bir şüpheli üzerine örtü alarak odanın köşesine çömeldi. Polisten saklandığını zanneden şüpheliyi polis kahkaha atarak gözaltına aldı.
Brezilya'da polis ekipleri, peşine düştükleri bir şüpheliyi gizlendiğini düşündükleri evde aradı. Odaları tek tek arayan polisler, girdikleri küçük bir odada, kenarda örtü altına çömelerek saklanmış şüpheliyi fark etti.
Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin şüpheliye üstündeki örtüyü atmasını söylediği ve ardından kahkahalar attığı duyuldu. Daha sonra ayağa kalkan şüpheli, ellerini arkada birleştirerek teslim oldu.
Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı

Brezilya, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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