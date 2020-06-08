Örtü yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

08.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:42
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
İslahiye ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Çubuk Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda bulunan örtüde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleriyle İslahiye Belediyesine ait araç ve ekiplerin destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına, 8 arozöz, 3 su tankı, 1 iş makinesi ve 2 yangına ilk müdahale aracı ile 2 yangın helikopteri katıldı.
Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan örtü yangınında ağaçların zarar görmediğini belirtti.
Söndürme çalışmalarına Çubuk Mahallesi muhtarı ve vatandaşların da katkı sağladığını dile getiren Kaya, vatandaşlara anız, piknik ateşi ve bahçe temizliği konusunda tedbir almaları uyarısında bulundu. Örtü yangını

Kaynak: AA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep, Çubuk, Güncel, Haber

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